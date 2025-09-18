82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 01:39
пробки
0/10
погода
+6.9°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 01:39
пробки
0/10
погода
+6.9°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
вчера 23:06
проиcшествия

Поиски новосибирской школьницы закончились благополучно

Фото: Лиза Алерт НСО/Вконтакте
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске успешно завершились поиски 15-летней школьницы, которая пропала 3 сентября в Октябрьском районе.

В течение трёх дней о её местонахождении не было никаких известий.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили радостную новость: 18 сентября подросток была найдена живой и невредимой. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

В своём официальном сообщении в социальных сетях добровольцы отметили, что операция завершилась благополучно. Подробности того, где и при каких обстоятельствах была обнаружена девочка, не разглашаются по этическим соображениям.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске пропал 18-летний молодой парень.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.