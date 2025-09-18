Поиски новосибирской школьницы закончились благополучно

В Новосибирске успешно завершились поиски 15-летней школьницы, которая пропала 3 сентября в Октябрьском районе.

В течение трёх дней о её местонахождении не было никаких известий.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили радостную новость: 18 сентября подросток была найдена живой и невредимой. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

В своём официальном сообщении в социальных сетях добровольцы отметили, что операция завершилась благополучно. Подробности того, где и при каких обстоятельствах была обнаружена девочка, не разглашаются по этическим соображениям.

