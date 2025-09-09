В Новосибирске пропал 18-летний молодой парень

В Новосибирске разыскивают 18-летнего Ивана Бабасева, проживающего в Кировском районе.

Молодой человек пропал 29 августа и с тех пор не выходил на связь. Его местонахождение остается неизвестным уже почти две недели.

Родственники обратились за содействием к добровольцам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Приметы разыскиваемого: рост около 177 сантиметров, худощавое телосложение. Цвет волос — темно-русый, глаза карие. Отличительной особенностью является ношение очков. Информация об одежде, в которой он был перед исчезновением, отсутствует.

Любую известную информацию о местонахождении Ивана Бабасева просьба сообщать по номеру экстренной службы 112 или на горячую линию поискового отряда: 8-800-700-54-52.

