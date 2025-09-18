82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 13:56
пробки
5/10
погода
+20.6°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 13:37
общество

Пробка в 5 баллов замечена на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

Фото: Новосибирск с огоньком
Автовладельцы шокированы происходящим, днем подобное происходит редко.

Водители негодуют, ведь пробка сковала движение в обе стороны. Транспортные сервисы зафиксировали значительное увеличение времени в пути. Многие опаздывают на работу, важные встречи, а кто-то и вовсе рискует сорвать запланированные дела. Социальные сети моментально наполнились жалобами и фотографиями с места событий.

По предварительной информации, причиной затора могла стать авария, произошедшая на одном из перекрестков Сибиряков-Гвардейцев. Подробности ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД. Однако некоторые очевидцы сообщают о проведении дорожных работ, которые никак не были анонсированы заранее.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
