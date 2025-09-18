82.76% -1.2
сегодня 15:10
Рынок новостроек в Новосибирске рухнул на 31,2%

За восемь месяцев с января по август в Новосибирской области продажи квартир в новостройках упали на 31,2% по сравнению с прошлогодним периодом. Об этом сообщает bfm-Новосибирск со ссылкой на подсчеты аналитика Сергея Николаева.

При падении продаж цены продолжают расти: средняя стоимость квадрата в новосибирских новостройках составляет почти 150 тысяч рублей. Средняя площадь проданных квартир составляет 48,5 квадратных метров.

В августе в Новосибирске наметился рост спроса на квартиры в новостройках.

