Самолёт из Иркутска не смог приземлиться в Новосибирске с первой попытки из-за птиц

Стая пернатых разместилась на взлётно-посадочной полосе.

В новосибирском аэропорту в субботу, тринадцатого сентября, произошел случай с самолетом S7. Согласно информации из телеграм-канала «AVIAINCIDENT», воздушное судно, летевшее из Иркутска, уже почти приземлилось, когда диспетчер приказал экипажу совершить повторный заход на посадку.

Причиной такого решения стали птицы, находящиеся в зоне взлетно-посадочной полосы. Большая группа птиц могла представлять опасность, поэтому пилоты поднялись в воздух и предприняли повторную попытку приземления.

В момент инцидента метеоусловия были благоприятными: ветер дул с северо-запада со скоростью 3 м/с, видимость составляла более 10 километров, а нижний край облаков находился на высоте 1440 метров.

После повторного захода самолет успешно совершил посадку. Никто не пострадал.