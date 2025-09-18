82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 12:02
пробки
4/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 09:58
общество

Самолёт из Иркутска не смог приземлиться в Новосибирске с первой попытки из-за птиц

Фото: Сиб.фм
Стая пернатых разместилась на взлётно-посадочной полосе.

В новосибирском аэропорту в субботу, тринадцатого сентября, произошел случай с самолетом S7. Согласно информации из телеграм-канала «AVIAINCIDENT», воздушное судно, летевшее из Иркутска, уже почти приземлилось, когда диспетчер приказал экипажу совершить повторный заход на посадку.

Причиной такого решения стали птицы, находящиеся в зоне взлетно-посадочной полосы. Большая группа птиц могла представлять опасность, поэтому пилоты поднялись в воздух и предприняли повторную попытку приземления.

В момент инцидента метеоусловия были благоприятными: ветер дул с северо-запада со скоростью 3 м/с, видимость составляла более 10 километров, а нижний край облаков находился на высоте 1440 метров.

После повторного захода самолет успешно совершил посадку. Никто не пострадал.

Дарья Лапина
Журналист

