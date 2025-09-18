Сергей Синяев возглавит город Объ в Новосибирской области

Новым главой администрации города Оби избран Сергей Синяев, который с 2021 года занимал пост главы Усть-Таркского района.

Официальное вступление в должность запланировано на октябрь, после проведения инаугурационной церемонии. Соответствующее решение было принято городским Советом депутатов.

Информацию об этом распространил в своем Telegram-канале вице-губернатор Новосибирской области, министр региональной политики Роман Бурдин. В своем обращении он отметил сложность работы градоначальника и поблагодарил прежнего руководителя, Павла Буковинина, возглавлявшего город с 2020 года, за вклад в его развитие и ответственный подход к обязанностям. Бурдин также подчеркнул, что глава города должен обладать стратегическим мышлением, ясным видением перспектив и умением выстраивать диалог с местными сообществами.

На конкурсную должность было подано восемь заявок. Среди претендентов были руководители и специалисты различных подразделений администрации Оби: Николай Степашкин, Антон Киселев, Алексей Зайцев, Игорь Починков, Станислав Грязнов и первый заместитель главы администрации Мария Малыгина. Также на пост претендовали первый замглавы администрации Татарского муниципального округа Дмитрий Шиберт и в итоге победивший глава Усть-Таркского района Сергей Синяев.