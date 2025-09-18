82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 22:27
пробки
2/10
погода
+10.2°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 22:27
пробки
2/10
погода
+10.2°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
сегодня 20:22
общество

Сергей Синяев возглавит город Объ в Новосибирской области

Фото из телеграм-канала Романа Бурдина
Подпишитесь на Telegram-канал

Новым главой администрации города Оби избран Сергей Синяев, который с 2021 года занимал пост главы Усть-Таркского района.

Официальное вступление в должность запланировано на октябрь, после проведения инаугурационной церемонии. Соответствующее решение было принято городским Советом депутатов.

Информацию об этом распространил в своем Telegram-канале вице-губернатор Новосибирской области, министр региональной политики Роман Бурдин. В своем обращении он отметил сложность работы градоначальника и поблагодарил прежнего руководителя, Павла Буковинина, возглавлявшего город с 2020 года, за вклад в его развитие и ответственный подход к обязанностям. Бурдин также подчеркнул, что глава города должен обладать стратегическим мышлением, ясным видением перспектив и умением выстраивать диалог с местными сообществами.

На конкурсную должность было подано восемь заявок. Среди претендентов были руководители и специалисты различных подразделений администрации Оби: Николай Степашкин, Антон Киселев, Алексей Зайцев, Игорь Починков, Станислав Грязнов и первый заместитель главы администрации Мария Малыгина. Также на пост претендовали первый замглавы администрации Татарского муниципального округа Дмитрий Шиберт и в итоге победивший глава Усть-Таркского района Сергей Синяев.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.