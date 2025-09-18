Студенты СГУГиТ завоевали три медали на престижном турнире по самбо

Спортсмены Сибирского государственного университета геосистем и технологий успешно выступили на VII Всероссийском турнире по самбо «Кубок Сибири», посвященном Герою России Юрию Климову. Соревнования, собравшие около 300 сильнейших борцов со всей страны, проходили в Новосибирске с 11 по 14 сентября 2025 года.

Студенты завоевали три медали на Всероссийском турнире. Бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг завоевал Игорь Поздеев. Второе место в категории до 64 кг взял Шоваа Чолдак. Также второе место в категории до 58 кг также завоевал Анчы Хомушку. Этот результат говорит о высоком уровне подготовки самбистов в стенах СГУГиТ и их отличной физической форме.

– Каждый из ребят проявил невероятную силу духа, волю к победе и продемонстрировал прекрасную техническую подготовку. Этот успех является закономерным результатом их упорных тренировок, самодисциплины и грамотной работы тренерского штаба, – прокомментировал заведующий кафедрой физической культуры СГУГиТ Евгений Иванович Теплухин.

Поздравляем наших призеров и их тренеров с выдающимся результатом! Желаем не останавливаться на достигнутом и покорять новые спортивные вершины.