«Угроза нацбезопасности»: Миронов призвал заморозить гражданство для мигрантов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с радикальным предложением — ввести временный мораторий на предоставление российского гражданства и вида на жительство мигрантам из Средней Азии.

В комментарии для «Газеты.Ru» политик заявил, что неконтролируемый поток приезжих несет прямую угрозу национальной безопасности страны.

По его словам, ситуация выходит из-под контроля. Миронов привел данные МВД, согласно которым только за первые полгода иностранцам выдали 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, по официальным оценкам, в России находится более 6,5 миллиона мигрантов, но работает из них меньшая часть.

«Остальные – члены семей, которые ничего не делают, зато пользуются нашей социальной инфраструктурой, включая больницы и школы», — подчеркнул депутат.

Парламентарий считает, что пока предложенные его партией системные законопроекты по упорядочиванию миграции не приняты, единственным выходом является жесткая временная мера. «Я призываю ввести до 2030 года мораторий. Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить все проблемы, которые сегодня возникают из-за массового приезда в страну иностранных граждан», — заявил Миронов.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка политика продвинуть подобную инициативу. Ранее он уже выступал с похожими предложениями, однако они не находили поддержки ни в Правительстве, ни в Государственной Думе. Наряду с мораторием, Миронов также предлагал запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию.