В Колывани завершается реконструкция еще одного блока центральной районной больницы

Первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов напомнил, что реконструкция медицинских комплексов в Колывани проводится в два этапа. Сначала были снесены два старых здания больницы, и на их месте уже построена поликлиника, теперь достраивается хирургический корпус.



Сегодня на объекте ежедневно трудится 25 человек, строители завершают монтаж сетей связи, вентиляционного оборудования, ведут внутреннюю отделку помещения, активно благоустраивают прилегающую территорию. В ближайшее время число рабочих будет увеличено, уже заключены договора с субподрядными организациями.



«Новый строящийся хирургический корпус – 4-этажный, площадью более 5, 2 тысячи кв.м. Объект непростой, строителям приходится проводить работы с учетом расположенного по соседству музея – памятника архитектуры регионального значения. Новое здание будет оснащено современным оборудованием, которое позволит жителям Колывани получать качественную медицинскую помощь, не выезжая в областной центр», – отметил Дмитрий Тимонов.



В составе хирургического корпуса запланированы приемно-диагностическое отделение, отделение рентгендиагностики, подразделение общеклинической лаборатории, отделение общехирургическое на 40 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии на семь коек, операционное отделение на две операционные, актовый зал на 60 человек.



Дмитрий Тимонов напомнил, что строительство медицинских учреждений – самый крупный блок строительной программы Правительства региона на ближайшую трехлетку. Одновременно в работе находится 102 объекта медицины – от небольших ФАПов до крупных медицинских комплексов.