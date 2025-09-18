В Колывани завершается реконструкция еще одного блока центральной районной больницы

Реконструкция медицинских комплексов в Колывани подходит к завершению. В этом году здесь открыла двери для пациентов поликлиника на 300 посещений в смену, теперь завершается возведение хирургического корпуса на 40 коек с реанимацией. Готовность объекта 89%, ввод в эксплуатацию – до конца 2025 года. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденной Правительством региона.
Первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов напомнил, что реконструкция медицинских комплексов в Колывани проводится в два этапа. Сначала были снесены два старых здания больницы, и на их месте уже построена поликлиника, теперь достраивается хирургический корпус.
Сегодня на объекте ежедневно трудится 25 человек, строители завершают монтаж сетей связи, вентиляционного оборудования, ведут внутреннюю отделку помещения, активно благоустраивают прилегающую территорию. В ближайшее время число рабочих будет увеличено, уже заключены договора с субподрядными организациями.
«Новый строящийся хирургический корпус – 4-этажный, площадью более 5, 2 тысячи кв.м. Объект непростой, строителям приходится проводить работы с учетом расположенного по соседству музея – памятника архитектуры регионального значения. Новое здание будет оснащено современным оборудованием, которое позволит жителям Колывани получать качественную медицинскую помощь, не выезжая в областной центр», – отметил Дмитрий Тимонов.
В составе хирургического корпуса запланированы приемно-диагностическое отделение, отделение рентгендиагностики, подразделение общеклинической лаборатории, отделение общехирургическое на 40 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии на семь коек, операционное отделение на две операционные, актовый зал на 60 человек.
Дмитрий Тимонов напомнил, что строительство медицинских учреждений – самый крупный блок строительной программы Правительства региона на ближайшую трехлетку. Одновременно в работе находится 102 объекта медицины – от небольших ФАПов до крупных медицинских комплексов.