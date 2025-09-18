В Новосибирск доставили первый кузов модернизированного трамвая из Минска

Для обновления трамвайного парка используются современные модели Т701.

Чтобы улучшить состояние трамвайного парка, применяются передовые модели Т701. Благодаря замене корпусов на существующие шасси, процесс модернизации обходится экономичнее приобретения совершенно новых единиц техники.

В предыдущем году было обновлено два десятка вагонов, которые сейчас эффективно функционируют на тринадцатом маршруте – одном из наиболее востребованных в городе.

В планах на 2025 год – усовершенствовать ещё девять трамваев. Это предоставит возможность полностью обеспечить вагонами 13-й маршрут и расширить возможности других линий на правом берегу.