В Новосибирске озвучили перекресток, где чаще всего нарушают ПДД

За месяц там зарегистрировали свыше 37 тысяч нарушений.

В Новосибирске был выявлен перекресток, где зафиксировано наибольшее количество нарушений правил дорожного движения. Об этом стало известно из сообщений Центра организации дорожного движения региона в четверг, 18 сентября.

Согласно информации данного учреждения, перекресток на Большевистской и Северном спуске, расположенный возле дома № 37, оказался в числе аутсайдеров. За период с 16 августа по 16 сентября здесь было зарегистрировано 36,8 тысячи нарушений.

«Наиболее частым нарушением является движение по полосам, которое противоречит указаниям дорожных знаков и разметке», — прокомментировали в центре.

Также уточняется, что водители часто поворачивают с правой полосы или движутся прямо в тех местах, где это категорически запрещено.