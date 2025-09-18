82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 12:02
пробки
4/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 12:02
пробки
4/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 82.99 | eur 98.29
сегодня 11:17
общество

В Новосибирске прошли захватывающие ночные учения в метро

Фото: МЧС Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

По легенде, во время движения возникла аварийная остановка электропоезда в тоннеле метро.

Ночью к станции метро "Площадь Ленина" прибыла специализированная техника отрядов экстренного реагирования. Специалисты по спасению из Новосибирска провели тренировку по устранению последствий инцидента в подземке.

По сценарию, во время движения поезд метро внезапно остановился в туннеле из-за поломки. Произошел его сход с рельсов, и в головном вагоне возникло возгорание. Условно, пять человек получили ранения.

Прибывшие на место аварии пожарные и спасатели в первую очередь приступили к эвакуации людей. Они выносили участников учений на носилках и спинальных досках на поверхность и передавали бригадам скорой помощи.

"Сотрудники пожарной охраны, спасатели, врачи, полиция и работники метро отработали взаимодействие при возникновении чрезвычайной ситуации. Цели по спасению пострадавших и тушению пожара были достигнуты быстро и профессионально. Один из условных пострадавших был вынесен из туннеля почти моментально после прибытия первого подразделения", – подчеркнул руководитель учений, полковник внутренней службы Максим Фомин, заместитель начальника управления, отвечающий за организацию тушения пожаров и спасательных работ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.