В Новосибирске прошли захватывающие ночные учения в метро

По легенде, во время движения возникла аварийная остановка электропоезда в тоннеле метро.

Ночью к станции метро "Площадь Ленина" прибыла специализированная техника отрядов экстренного реагирования. Специалисты по спасению из Новосибирска провели тренировку по устранению последствий инцидента в подземке.

По сценарию, во время движения поезд метро внезапно остановился в туннеле из-за поломки. Произошел его сход с рельсов, и в головном вагоне возникло возгорание. Условно, пять человек получили ранения.

Прибывшие на место аварии пожарные и спасатели в первую очередь приступили к эвакуации людей. Они выносили участников учений на носилках и спинальных досках на поверхность и передавали бригадам скорой помощи.

"Сотрудники пожарной охраны, спасатели, врачи, полиция и работники метро отработали взаимодействие при возникновении чрезвычайной ситуации. Цели по спасению пострадавших и тушению пожара были достигнуты быстро и профессионально. Один из условных пострадавших был вынесен из туннеля почти моментально после прибытия первого подразделения", – подчеркнул руководитель учений, полковник внутренней службы Максим Фомин, заместитель начальника управления, отвечающий за организацию тушения пожаров и спасательных работ.