В Новосибирской области алиментщица скрывалась от приставов в тёмном сарае

36-летняя жительница Чанов задолжала полмиллиона рублей на содержание своих троих детей.

В Чановском районе Новосибирской области сотрудники службы судебных приставов разыскали нерадивую мать, уклоняющуюся от исполнения обязанностей по отношению к своим детям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. Женщина, лишённая родительских прав, систематически игнорировала выплаты алиментов.

Ранее она состояла на учёте в Центре занятости, получая пособие, однако была исключена из списка в связи с регулярными пропусками. Также известно, что она была уволена из местного магазина за аналогичные нарушения трудовой дисциплины. За неуплату алиментов на неё был наложен административный штраф в размере 1000 рублей, однако это не повлияло на ситуацию с выплатами.

Представитель закона обнаружил должницу, когда она предприняла попытку спрятаться в хозяйственной постройке. Изначально дверь открыл мужчина, который сообщил об отсутствии женщины дома. Однако пристав заметил женскую обувь возле сарая и решил проверить помещение. Внутри, в затемнённом углу, была обнаружена пытавшаяся скрыться должница.

В отношении неё был составлен протокол об административном правонарушении за невыплату средств на содержание детей. Суд вынес решение о назначении 20 часов обязательных работ.

В случае дальнейшего уклонения от погашения задолженности, женщине грозит уже уголовное преследование. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.