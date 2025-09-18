В Новосибирской области завершено обследование свыше 1,5 тысяч домов для капремонта

Результаты техобследования многоквартирных домов скорректируют программу капремонта в регионе.

В течение весны и лета 2025 года в Новосибирской области было проведено масштабное техническое обследование 1561 многоквартирного дома. Собранные данные переданы в министерство ЖКХ и энергетики региона для анализа и использования при формировании областной программы капитального ремонта.

Как сообщает официальный телеграм-канал правительства Новосибирской области, проведенная экспертиза позволит уточнить фактическое состояние жилого фонда. Заместитель министра ЖКХ и энергетики Дмитрий Яковлев отметил, что полученная информация поможет более точно оценить степень износа конструкций и инженерных систем зданий, а также внести необходимые корректировки в сроки и очередность проведения ремонтных работ.

Ярким примером практического применения результатов обследования стал дом №192 на улице Бориса Богаткова, построенный в 1960 году. Первоначальный план предусматривал ремонт фасада и подвальных помещений, однако техническая экспертиза выявила 60% износ кровли. В связи с этим было принято решение сделать приоритетным капитальный ремонт крыши, отложив остальные работы на последующие этапы.

Проведенное обследование позволит оптимизировать распределение ресурсов и обеспечить проведение капитального ремонта именно в тех домах и с теми видами работ, которые наиболее востребованы в текущий момент.

