В Заельцовском районе Новосибирска 8 гектаров землю отдадут под застройку

В Заельцовском районе Новосибирска утвержден масштабный проект комплексного развития территории (КРТ).

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Документ определяет зону для освоения площадью более 78 тысяч квадратных метров в районе улицы Аэропорт.

Оператором проекта назначено Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (АРЖС). Территория под застройку ограничена перспективным продолжением улицы Утренней, Красным проспектом, рекой 2-й Ельцовкой, улицей Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе и будущей магистралью непрерывного движения.

Планируется, что к 2035 году на этом участке возведут жилые дома высотой до 30 этажей. Помимо этого, в рамках проекта будет создана вся необходимая инфраструктура: школы, медицинские учреждения, спортивные комплексы, а также объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Право на освоение территории будет определено по итогам торгов. Важно, что 90% средств, полученных от победителя за право заключить договор о КРТ, направят на завершение одного из долгостроев в городе.