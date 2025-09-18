Врач Матвеева предупредила о продуктах, опасных развитием рака

Продукты с маркировкой «без сахара», которые многие считают полезной альтернативой, могут нести серьезную угрозу здоровью, вплоть до повышения риска развития онкологии.

О том, чем на самом деле опасны популярные сахарозаменители, «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Мария Матвеева.

По словам эксперта, регулярное употребление продуктов с подсластителями не только обостряет хронические заболевания, но и повышает риски развития сердечно-сосудистых и даже онкологических патологий.

Врач пояснила, что многие производители заменяют обычный сахар калорийными аналогами, такими как фруктоза или кукурузный сироп, которые по своей сути не несут никакой пользы. Более безопасными считаются некалорийные подсластители вроде стевии, однако и с ними, как и с сахарными спиртами (ксилитом и сорбитом), следует соблюдать осторожность.

Особую опасность, по мнению врача, представляют не только сами подсластители, но и другие компоненты в составе. В качестве примера она привела диетическую газировку.

«В Coca-Cola Zero, помимо подсластителей, есть еще фосфорная кислота. Часто туда добавляют аспартам и ацесульфам калия, которые могут оказывать воздействие на ДНК и митохондрии. Таким напитком не стоит увлекаться детям, подросткам, беременным и людям с заболеваниями ЖКТ. Для здорового взрослого допустима максимум одна банка в день, но не ежедневно», — предупредила Матвеева.

То же касается и сладостей «без сахара». Протеиновое печенье может перегружать организм белком, а сахарные спирты в диетическом шоколаде часто вызывают диарею. Эндокринолог подчеркнула, что ключ к безопасности — в умеренности.

«Лучше съесть одну печеньку или несколько долек шоколада после основного приема пищи, а не в качестве перекуса. Главное — помнить о балансе. Даже продукты без сахара при злоупотреблении могут нанести вред», — заключила специалист.