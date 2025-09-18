82.76% -1.2
сегодня
18 сентября, 19:08
сегодня 18:04
проиcшествия

Железнодорожники предотвратили 100% ДТП на переездах в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм
За восемь месяцев 2025 года работниками Западно-Сибирской железной дороги на переездах Новосибирской области было предотвращено 13 потенциальных дорожно-транспортных происшествий.

Благодаря их слаженным и оперативным действиям удалось избежать аварийных ситуаций на участках Ложок – Искитим, Иня-Восточная – Мочище, Сибирская – Юность, Тебисская – Озеро Карачинское, а также на переездах станций Ояш и Сокур.

Ярким примером профессионализма железнодорожников стал инцидент в мае этого года. На регулируемом переезде у платформы Матвеевка водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающие световые и звуковые сигналы и выехал на пути. Дежурный по переезду, мгновенно оценив обстановку, активировал заградительную сигнализацию для предупреждения машиниста приближающегося электропоезда. Благодаря этому локомотивная бригада успела вовремя затормозить и предотвратить столкновение.

Для поддержания высокого уровня безопасности железнодорожники на постоянной основе проводят комплекс профилактических мероприятий. Эта работа включает не только контроль на самих переездах, но и проведение специальных занятий для курсантов автошкол, где их обучают правильным действиям в случае, если автомобиль остановился на железнодорожных путях.

Результатом этой системной работы является тот факт, что с января 2025 года на переездах в регионе не было зафиксировано ни одного ДТП.

Железнодорожники также напоминают, что правила безопасности обязательны для всех. При активации световой и звуковой сигнализации переходить пути строго запрещено не только водителям, но и пешеходам.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 250 школьников готова принять на обучение Детская железная дорога в Новосибирске.

Денис Дычаковский
Журналист

