Житель Новосибирской области получил 10,5 лет колонии за убийство пенсионерки

Приговор в 10,5 лет колонии строгого режима получил 44-летний житель села Решеты Кочковского района за убийство 70-летней женщины.

Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 10 апреля 2025 года. Мужчина распивал спиртные напитки вместе с пожилой собутыльницей. В ходе застолья между ними возникла ссора, которая переросла в жестокое убийство.

В приступе ярости 44-летний местный житель набросился на пенсионерку. Он стал душить свою жертву, а затем нанес ей около тридцати ударов ногами по различным частям тела. От полученных тяжелых травм 70-летняя женщина скончалась на месте преступления.

Суд признал мужчину виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев. Свой срок осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

