82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 20:26
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 20:26
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
сегодня 19:21
общество

Администрация Новосибирска приглашает жителей города на субботник 4 октября

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black
Подпишитесь на Telegram-канал

4 октября в Новосибирске состоится общегородской субботник, призванный привести город в порядок после летнего сезона.

Администрация города приглашает всех неравнодушных жителей принять участие в уборке парков, скверов, дворов и улиц во всех районах. Об этом она сообщила в своем официальном телеграм-канале.

Организаторы обеспечат участников субботника всем необходимым инвентарем, включая мешки для мусора, перчатки и другие расходные материалы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что бесплатный вход в зоопарк получат участники субботника в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.