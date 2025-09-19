Администрация Новосибирска приглашает жителей города на субботник 4 октября

4 октября в Новосибирске состоится общегородской субботник, призванный привести город в порядок после летнего сезона.

Администрация города приглашает всех неравнодушных жителей принять участие в уборке парков, скверов, дворов и улиц во всех районах. Об этом она сообщила в своем официальном телеграм-канале.

Организаторы обеспечат участников субботника всем необходимым инвентарем, включая мешки для мусора, перчатки и другие расходные материалы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что бесплатный вход в зоопарк получат участники субботника в Новосибирске.