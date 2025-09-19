Агроном раскрыла сроки уборки и секреты хранения капусты в Новосибирске

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась рекомендациями о сроках уборки и способах хранения капусты в предстоящем сезоне.

По словам эксперта, до сбора урожая еще есть время, поскольку в сентябре кочаны активно растут и могут увеличить свою массу на четверть. Уборку основной части культуры специалист советует планировать на начало октября, после первых заморозков, когда температура опустится до -5 градусов. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Агроном пояснила, что воздействие низких температур способствует преобразованию сахаров в составе овоща, благодаря чему капуста становится слаще. При этом Шубина уточнила, что в сентябре можно собирать только ранние сорта — если кочаны еще не растрескались, их уже можно использовать для квашения и других заготовок.

Поздние сорта, предназначенные для квашения, также убирают после заморозков. Для хранения капусты в свежем виде эксперт рекомендует подвешивать кочаны с корнями к потолку. Альтернативными вариантами являются оборачивание каждого кочана в газету или использование вакуумных пакетов.