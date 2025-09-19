Анатолий Серышев прибыл в Пограничное управлении ФСБ РФ в Новосибирске

Серышев провел встречу с командованием и военнослужащими, ознакомился с выставкой, посвященной истории подразделения.

Восемнадцатого сентября полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе, Анатолий Серышев, побывал в гостях у Пограничного управления новосибирского отделения ФСБ. Информация об этом появилась на официальном сайте представительства.

В рамках визита Серышев провел переговоры с руководящим составом и самими военнослужащими, а также осмотрел экспозицию, рассказывающую об истории формирования подразделения. Он выразил признательность сотрудникам за их смелость и самоотверженность в деле охраны границ государства.

"На плечах пограничников всегда лежит огромная ответственность. В текущих условиях проведения специальной военной операции, когда ваши коллеги доблестно выполняют свой долг, оберегая мирных граждан и родную страну, это особенно важно", — подчеркнул полпред.

Кроме того, Анатолий Серышев вручил вдове прапорщика Вячеслава Ивлева, сотрудника Пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области, погибшего при исполнении служебных обязанностей, орден Мужества.

Пограничное управление ФСБ РФ в Новосибирской области функционирует с 1999 года. Само подразделение было сформировано в бурные годы Гражданской войны с целью обеспечения безопасности юго-восточных рубежей страны. Сотрудники управления выполняли задачи в самых сложных и опасных районах государственной границы, участвовали в сражениях Великой Отечественной войны, а также в различных локальных конфликтах. Они продолжают исполнять свой долг и в ходе текущей специальной военной операции. В настоящее время управление осуществляет охрану участка госграницы, проходящего по территории Новосибирской области, а также выполняет задачи в республике Хакасия, Кемеровской, Омской и Томской областях.