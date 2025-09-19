82.76% -1.2
сегодня 07:17
общество

Бастрыкин потребовал доложить о ДТП, где пострадал ребенок

Фото: СК РФ
Водитель до сих пор не понес наказания, а ведь авария произошла год назад.

Спустя год после дорожного происшествия, в котором пострадала 11-летняя девочка, виновник так и не был привлечен к ответственности, сообщает Следственный комитет. Несмотря на усилия медиков, спасших жизнь ребенку, девочке была проведена ампутация ноги. Пресса также сообщала о задержке в возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

В настоящее время расследованием занимаются сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет обратился с просьбой о передаче этого уголовного дела в свое ведение. "Кроме того, инициирована проверка действий (или бездействия) сотрудников полиции региональным подразделением СК России", — уточнили в ведомстве.

Дарья Лапина
Журналист

