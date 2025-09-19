Бастрыкин требует доклад после избиения школьника толпой в Новосибирске

Агрессорам не понравилась одежда юноши, били все и разом, пострадавший потерял сознание.

В Новосибирске, на улице Карла Маркса, группа несовершеннолетних совершила жестокое нападение на ровесника. Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области инициировал расследование по статье 213 УК РФ (хулиганство).

"По указанному инциденту следственные органы СК России по Новосибирской области проводят проверочные мероприятия. Руководитель ведомства поручил Долгалеву Е.Г., главе СУ СК России по Новосибирской области, предоставить отчет о ходе проверки," — сообщили в СУ СК России по НСО.

Запись жестокого избиения была опубликована 16 сентября в Telegram-канале "Анонимный Новосибирск". На видеозаписи видно, как молодой человек лежит на земле, окруженный группой подростков. Один из нападавших наносит удар ногой в голову лежащему, и затем другой участник нападения повторяет это действие.

По предварительной информации, причиной агрессии послужила одежда жертвы с логотипом "Lonsdale", которая не понравилась нападавшим. Сообщается, что во время нападения пострадавший потерял сознание, однако это не остановило злоумышленников, и они продолжили избиение.