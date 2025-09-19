Бастрыкин взялся за эпизод с насилием над девушкой под Новосибирском

Подозреваемым оказался мигрант, события развернулись в Бердске.

Глава Следственного комитета Российской Федерации запросил отчёт о ходе следствия по уголовному производству, возбуждённому в связи с незаконными действиями, совершёнными приезжим лицом в отношении молодой женщины в Новосибирской области.

Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, в городе Бердске зафиксирован случай проникновения постороннего в квартиру 20-летней девушки и совершения им действий сексуального характера против её воли. По данному инциденту следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области начато уголовное делопроизводство по статье 132, части 1, Уголовного кодекса Российской Федерации.

Руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области, Долгалеву Е.Г., предписано предоставить детальную информацию о продвижении в расследовании данного уголовного дела, по указанию главы СК России.