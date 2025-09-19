Десятки новосибирских семей оплатили строительство коттеджей, но остались без жилья

Переехать из Новосибирска в комфортный загородный дом — мечта многих местных семей. Одна из ключевых задач для исполнения заветного желания — выбрать надежного застройщика. В пользу компаний безусловно говорит аккредитация в крупном российском банке. Однако это не есть гарантия исполнения обязательств по договору, в чем уже убедились десятки семей, которые оплатили строительство коттеджей ООО «Дримхаус констракшн», а теперь ютятся в съемном жилье. Подробности в материале Виктора Бобровникова.

Работы колом, дом гниет

В семье Гусельников двое детей, сейчас жена Александра беременна третьим. Сибиряки вынуждены жить на съемном жилье, хотя еще в 2023 году они оплатили почти 7 миллионов рублей за строительство загородного дома в дачном поселке «Сибирские просторы» под Верх-Тулой. Ради переезда загород Гусельниковы продали единственную квартиру, а сейчас пытаются добиться от застройщика исполнения обязательств по договору.

«Летом 2023 года мы обратились к риелтору с просьбой помочь найти подходящего застройщика. Нам посоветовали ООО «Дримхаус констракшн», якобы компания в срок сдает недвижимость и аккредитована одним из крупнейших российских банков. Мы продали свою однокомнатную квартиру, взяли ипотеку и все средства направили застройщику», — вспоминает Александр Гусельников.

Общая стоимость работ по договору с «Дримхаус К констракшн» составила 7,5 миллионов рублей, Оплата должна была производиться в три этапа: первый транш — фундамент, второй – возведение конструктива дома. Третий — утепление и финишные работы.

По словам Гусельникова, к третьему этапу работ застройщик так и не приступил. На его счет были переведены 6,9 миллионов рублей, остальные 600 тысяч лежат в банке в связи с остановкой работ.

«Второй этап строительства так и не был завершен. Застройщик уже раз сдвинул сроки сдачи, на конец 2024 года, но в этом году на площадке ничего не происходило. Тем временем, построенная коробка гниёт. Мы обратились в суд, а я сам пытаюсь спасти здание от разрушения: вставил окна, провожу иные работы», — подытожил Александр.

Масштаб проблемы

В работе правозащитного центра «Алмаз Новосибирск» сейчас два клиента «Дримхаус констракшн». Подробности Сиб.фм рассказал юрист организации Демьян Карякин.

«Первый кейс — кейс Гусельниковых. На их участке давным-давно уже должен был стоять построенный дом: по договору на все должно было уйти полгода. Множественные попытки разрешить с застройщиком спор в досудебном порядке результата не возымели. В суде мы требуем возврата 4, 233 миллиона рублей за невыполненные работы», — говорит Карякин.

Другой клиент Демьяна инвестировал в деятельность «Дримхаус констрактед» 7,5 миллионов рублей. По условиям договора, он мог запросить доход в 1,125 млн рублей через полгода или 2,5 миллиона через год.

«По прошествии полугода доверитель в тексте письма сообщил о намерении получить доход в 1 125 000 рублей плюс возврат первоначальной суммы 7 500 000 рублей. Ответ на данное письмо инвестор получил только через два месяца, а именно – от Дримхауса поступило 200 000 рублей, что очевидно является смешным относительно всей суммы. Далее нашему клиенту на его требования выплатить деньги либо не приходило ответов вовсе, либо приходили явные пустые отписки. В одном из писем напрямую говорилось, что якобы в организации тяжелая финансовая ситуация в связи с тем, что построенные ООО «Дримхаус констракш» дома не реализованы на рынке», — говорит Демьян Карякин.

8 сентября суд вынес решение в пользу инвестора, обязав «Дримхаус констракшн» выплатить ему 9,55 миллионов (сумма инвестиций и ожидаемый от нее доход за прошедший период). Решение еще не вступило в силу и может быть оспорено.

«По имеющимся неподтвержденным сведениям, все счета ООО «Дримхаус констракшн» арестованы, а в суде находится на сегодняшний день более 50 споров, где организация является ответчиком. Налицо очевидная недобросовестность этой компании в исполнении своих обязательств. При этом компанияявляется действующей и по сей день и может заключать с людьми договоры», — подытожил Карякин.

Позиция застройщика

Директор Дримхаус Роман Бобров согласился объяснить Сиб.фм сложившуюся ситуацию. По его словам, за 13 лет компания стала одним из лидеров на новосибирском рынке ИЖС. Одним из мощнейших толчков в 2020-ом году стал запуск льготной ипотеке, открывшей для Дримхаус еще большие возможности для роста. Однако введение траншевой системы для нее в 2022-ом году поставила копанию в уязвимое положение.

«Ипотека чаще всего разбивалась на три транша, где первый транш был достаточно небольшим. Его, с учетом накладных расходов и выплат комиссии агентствам недвижимости, не всегда хватало даже для строительства фундамента. Вместе с тем, условием получения второго транша была 100% готовность первого этапа строительства — фундамента. Тут предполагалось, что застройщик должен был привлечь какое-то дополнительное финансирование или свои собственные средства. Второй транш был самым большим, но его все равно не хватало на строительство дома до полной готовности! А это было обязательным условием для получения последнего транша, который обычно составлял 25-30%. У нас по подрядам маржинальная прибыль никогда не составляла больше 10%! Как вы понимаете, 15-20% стоимости дома мы должны были где-то взять, чтобы построить объект на 100%, только после этого могли получить полный расчет!», — объясняет Бобров.

Тогда Дримхаус запустил инвестиционное направление, которое помогло поддерживать спадающие штаны этого бизнеса почти два года. Но и это пока не помогло выправить положение компании.

«Из-за траншевой системы мы были полностью лишены возможности заранее закупать материалы, чтобы исключить для себя риски роста цен на стройматериалы и работы! А они сильно росли! Например, с начала 24го по начало 25го цены выросли в среднем значении на 34%! Это удорожание, естественно, упало на нас! В июле 2024 года, разогнав рынок на ощутимо серьезные обороты, банки останавливают льготную ипотеку, а с ней и семейную, и сельхоз! Это все субсидированные виды ипотеки, которые на тот момент были! Чтобы добавить краски в ваше понимание ситуации: 95% всех сделок у нас проходило именно по этим программам!», — продолжил Бобров.

И хотя через некоторое время льготную ипотеку вернули, ее выдача происходит лимитирована, то есть очень ограниченными объемами.

«Добил застройщиков закон об эскроу-счетах! Он был создан для защиты прав и интересов заказчиков, но вместе с этим ещё больше открыл двери для потребительского терроризма. Его, к слову, и без того хватало на нашем рынке с лихвой. И для застройщиков риски убытков и кассового разрыва ещё более существенно увеличились», — говорит директор «Дримхаус констракшн».

Сергей Бобров уверяет: своих клиентов они не бросают, предлагая им компромиссные варианты. Сейчас стратегия следующая: компания выделяет активы, которые в качестве залога распределит между заказчиками. Средства с продажи новых домов будут распределяться между инвесторами.

«Сейчас мы делаем всё, что сейчас можем! И будем самоотверженно работать над решением ситуации до тех пор, пока не закроем все обязательства перед нашими кредиторами!», — подытожил Роман Бобров.

Редакция будет следить за развитием событий вокруг объектов Дримхаус.