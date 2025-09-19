Горшечные растения не прошли контроль таможни в Новосибирске

В международном аэропорту Толмачёво зафиксирован очередной случай попытки незаконного ввоза растений.

Пассажирка, прибывшая рейсом из Узбекистана, выбрала для прохождения таможенного контроля «зелёный коридор» с тремя комнатными растениями в горшках.

Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, у 34-летней женщины отсутствовал обязательный экспортный фитосанитарный сертификат на данный посадочный материал. По словам путешественницы, она не знала о запретах и везла цветы исключительно для домашнего выращивания.

Действующие правила таможенного союза строго регламентируют ввоз такой продукции, поскольку растения могут быть переносчиками опасных карантинных вредителей. Груз был изъят сотрудниками Россельхознадзора, а на нарушительницу наложен административный штраф.

Этот инцидент — часть общей тенденции. Только с января по август 2025 года новосибирскими таможенниками пресечено 73 подобных нарушения. В списке конфискованного — семена, саженцы плодовых и декоративных культур, включая розы, лимоны и различные кустарники.

