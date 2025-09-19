Губернатор Андрей Травников поздравил работников леса с профессиональным праздником

Поздравляя собравшихся в Правительстве региона, Андрей Травников поблагодарил работников лесного хозяйства Новосибирской области за их труд: «Мы понимаем, что впереди – ещё много нерешённых задач. Но в любой профессиональный праздник важно отметить результаты того, что уже сделано, достижения и успехи. Я благодарю вас за эффективность работы во всех направлениях, за своевременные правильные решения по защите леса от вредителей. Благодарю вас за охрану лесов от пожаров – это большая, многопрофильная работа, в том числе в вашей структуре ею занимается сразу несколько ведомств и подразделений. Безусловно, последние два года погода нам способствует и на благоприятную статистику она тоже влияет, но объективно отмечаем большой объём проделанной работы по более оперативному выявлению, реагированию и предотвращению возгораний в лесах.

Большая работа проделана в части различных организационных решений: юридическая форма лесхозов, схема финансирования, усиление лесопожарной и авиапожарной лесоохраны, укрепление материальной базы. Хочется отметить работу и по лесовосстановлению – оглядываясь назад, сравнивая, что было и что стало, начинаешь осознавать результаты и динамику. Сегодня у нас и государственных, и негосударственных хозяйств, которые обеспечивают регион посадочным материалом, достаточно для наращивания объёмов восстановления лесов.

Отдельные слова благодарности – за вашу информационную, профилактическую, воспитательную работу, это тоже даёт результат. В малолесном регионе, таком, как Новосибирская область, леса выполняют главную функцию – защитную, рекреационную. Безусловно, в лесах надо вести хозяйственную деятельность, но в первую очередь для выполнения природоохранной функции, и только во вторую очередь – для получения экономического результата.

Спасибо за подготовку кадров, молодых специалистов. Кадровая проблема сегодня болезненна для всех отраслей. И то, что в лесной комплекс нам удаётся привлекать молодёжь – это заслуга ваших ветеранов и опытных наставников. Спасибо вам за настойчивость, профессионализм, верность профессии, лесу и родной земле», – поблагодарил собравшихся глава региона.

Также Андрей Травников вручил лесникам Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.

Для справки. День работников леса был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Дата празднования, третье воскресенье сентября, была выбрана не случайно. Именно в этот период завершается основной цикл лесозаготовительных работ и подводятся предварительные итоги года.

С 2025 года леса восстанавливают в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». На реализацию мероприятий по лесовосстановлению предусмотрено финансирование в объеме 136,4 млн рублей за счёт федеральных средств и внебюджетных источников.

На территории региона функционируют 19 лесных питомников. Средний ежегодный объём выращивания стандартного посадочного материала за последние 5 лет составляет 6 млн штук сеянцев. Идёт работа по созданию нового лесного питомника для выращивания посадочного материла с закрытой корневой системой и закладка 40,5 га новых объектов лесного семеноводства, а также уход за существующими объектами. К 2030 году ожидается увеличение площади искусственного лесовосстановления с использованием посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами на 10%.