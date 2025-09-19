Инвесткомпания А1 может купить НЗСП в Новосибирске

Предприниматели из Москвы считают НЗСП качественным активом, важным для страны.

Инвесткомпания А1 планирует приобрести Новосибирский завод сэндвич-панелей (НЗСП), крупного производителя стройматериалов. Предложения о выкупе долей направлены совладельцам Денису Тузко и Ивану Притчину. НЗСП, ранее находившийся на грани банкротства, значительно улучшил показатели после прихода Притчина, увеличив выручку в десять раз к 2024 году (более 6 млрд рублей).

В последнее время между Тузко и Притчиным возникли разногласия, приведшие к отстранению Притчина от управления и судебным искам. У Тузко также имеются финансовые претензии на сумму более 300 млн рублей.

А1 предлагает выкупить доли обоих собственников, чтобы стабилизировать работу предприятия и снять напряжение, возникшее из-за конфликта акционеров. Притчин выразил готовность рассмотреть продажу. Гендиректор А1 Александр Файн заявил о важности НЗСП для промышленности и стремлении компании обеспечить прозрачное управление и выполнение обязательств перед сотрудниками и партнерами.