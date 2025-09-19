Квадроцикл и тепловизоры передала мэрия Новосибирска бойцам Росгвардии

В 2025 году администрация Новосибирска продолжает оказывать поддержку подразделениям, задействованным в обеспечении безопасности и проведении специальной военной операции.

В рамках этой программы мэр города Максим Кудрявцев передал временно исполняющему обязанности начальника Управления Росгвардии по региону, полковнику полиции Владимиру Форофонову, сертификат на получение необходимых материально-технических средств.

Среди переданного оборудования – робот-эвакуатор для вывода раненых, универсальный вездеход-болотоход, восемь тепловизоров, альпинистские верёвки, страховочное снаряжение и робототехнический комплекс. Мэр Кудрявцев подчеркнул, что эта поддержка является значимым вкладом новосибирцев в помощь военнослужащим.

Полковник Форофонов отметил, что полученная техника будет использоваться как для поддержания общественного порядка в городе, так и для обучения личного состава и выполнения боевых задач. В частности, вездеход-болотоход позволит перемещаться по труднодоступной местности.

Администрация города планирует и в дальнейшем поддерживать подразделения Росгвардии. До конца текущего года планируется закупка и передача приборов ночного видения, а также более 40 комплектов альпинистского снаряжения.