Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о работе в Хилокском микрорайоне города

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подробно рассказал о масштабной работе по наведению порядка в Хилокском микрорайоне, проблемы которого годами копились в Ленинском районе.

Поводом для освещения этой темы стал визит в город главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого, который упомянул данный район в своем выступлении. Об этом глава города сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Администрация города ведет планомерную работу в тесном взаимодействии с надзорными и правоохранительными органами: прокуратурой, полицией, миграционной службой и Роспотребнадзором. Вместе они реализуют комплексную «дорожную карту» по оздоровлению обстановки. В рамках этой работы уже проведено 40 рейдов по пресечению несанкционированной торговли с изъятием товаров и транспорта, а также выписаны штрафы нарушителям. Были снесены около 20 самовольных построек, а часть земельных участков изъята под муниципальные нужды.

Кроме того, удалось ограничить движение большегрузного транспорта по улице Малыгина, где также был проведен ремонт дорожного полотна. Еще одним достижением стало приведение в порядок заброшенной частным владельцем локальной котельной.

При этом мэр отметил, что объем задач для полноценного развития территории остается значительным. Для придания новых импульсов этим усилиям необходим комплексный подход и поддержка со стороны региональных и федеральных властей. Ключевыми приоритетами здесь являются расселение аварийного жилья на улице Малыгина, решение по которому уже принято, и рекультивация Левобережного полигона — сложные и капиталоемкие проекты.

В завершение Кудрявцев подчеркнул, что Новосибирск — это не только точки роста, но и научно-технологические кластеры, культурные пространства и новые общественные территории. Мэр выразил готовность показать федеральным гостям позитивные примеры развития города во время их следующих визитов.