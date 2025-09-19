82.76% -1.2
проиcшествия

Мужчина перевернулся на «Матизе» и погиб под Новосибирском

Фото: Госавтоинспекция НСО
В пятницу, 19 сентября, утром на трассе Татарск – Красноярка в Татарском районе произошло трагическое ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Daewoo Matiz.

По информации региональной Госавтоинспекции, 65-летний водитель, управляя иномаркой модели Daewoo Matiz, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. К сожалению, спасти его не удалось.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего трагического случая.

Ранее Сиб.фм писал о том, что другое смертельное ДТП произошло ночью на «Речном вокзале» в Новосибирске.

Денис Дычаковский
Журналист

