сегодня 07:45
проиcшествия

Смертельное ДТП произошло ночью на «Речном вокзале» в Новосибирске

Фото: АСТ-54
Водитель Lexus влетел в припаркованный на Большевистской седан Volkswagen Polo. Погиб 60-лений мужчина, стоявший около иномарки.

Трагическая авария произошла в районе станции метро «Речной вокзал» этой ночью. Информация опубликована в паблике АСТ-54.

Около 2:20 утра, 23-летний водитель автомобиля Lexus с затемненными стеклами врезался в Volkswagen Polo, припаркованный на улице Большевистской.

Мужчина, 1965 года рождения, находившийся около «Фольксвагена», скончался на месте из-за полученных тяжелых повреждений. Пассажир Polo, мужчина 1984 года рождения, был госпитализирован с множественными травмами, как сообщили представители ГИБДД Новосибирска.

Согласно информации очевидца, ставшего свидетелем происшествия, от водителя «Лексуса» ощущался сильный запах спиртного, однако в официальном отчете Госавтоинспекции данная информация отсутствует.

Дарья Лапина
Журналист

