«Мы русские подданные в городе-выскочке». Легендарный борец Александр Карелин о целях, большом спорте и Новосибирске

19 сентября отмечает 58-летие трёхкратный победитель Олимпийский игр, Сенатор РФ, Герой России, Почётный житель Новосибирска Александр Карелин. Один из самых титулованных сибиряков дал эксклюзивное интервью юнкорам Сиб.фм Group о жизни, карьере и многом другом.

«Я продукт Новосибирска»

– Александр Александрович, вы один из самых титулованных сибиряков во всём мире. Спортсмен, политик, общественный деятель, которым гордится Новосибирская область. Многие вас узнают на улице и подходят фотографироваться. Что вас вдохновляло и мотивировало на протяжении всей вашей карьеры?

– Меня мотивирует сама жизнь. Быть частью этой огромной Вселенной.

Сейчас я много работаю с подрастающим поколением. К примеру, в вашей школе №219 образовательного центра «Новые грани» открыт зал единоборств. Прекрасные ребята занимаются, наше будущее. Может быть, они этого пока не осознают, но когда я вижу их, как они играют, когда стоят в строгой линейке или бегают по коридору, я понимаю, что самое главное быть частью этой жизни.

Ещё в прошлом году около 300 школьников занимались в этом зале, сейчас их число значительно выросло.

А то, что меня узнают на улице – сам виноват (шутит – прим. ред.). Сейчас я можно сказать «продукт Новосибирска». И я горжусь, что родился в этом замечательном городе, учился и тренировался именно здесь. Благодаря Новосибирску, людям, которые в нём живут, я стал тем, кем являюсь сейчас.

«Новосибирск – город-выскочка»

– Какие моменты из вашей карьеры вы считаете наиболее ценными для передачи молодому поколению?

– Я бы хотел, чтобы молодое поколение понимало, что карьера не строится без большого труда. У вас замечательная школа, родители, педагоги, множество возможностей для развития. Пользуйтесь этим, работайте над собой, достигайте успехов. И тогда всё будет замечательно. Помните, что о вас говорят тогда, когда вы побеждаете, а не когда проигрываете. Учитесь, впитывайте всё, что вам говорят и помните о том, что вы русские подданные, несете на себе не только имена, но и ожидания своих родителей. Вы часть такой большой временной дистанции сейчас. Между мной и вами целая эпоха. Вам кажется, что сейчас сидит перед вами старый, лысый человек, который носит галстук и говорит умные слова, но когда-нибудь и вы будете сидеть на этом месте. Конечно, лысыми будут не все из вас (шутит – прим. ред.).

Вы только представьте, где мы с вами находимся сейчас? В Новосибирске. Сколько городу лет? 132 года! Всего лишь! А вы являетесь яркими представителями мегаполиса. Не сидите и не скромничаете. Вы юнкоры, которые уже заявили о себе: «Мы будущее нашего города, журналисты, которые несут правду в массы и отстаивают свою точку зрения». Являетесь фабрикантами общественного мнения. А городом, где вы живёте, надо гордиться. Знаете почему? Потому что это ваш дом. Ровно так же, как надо любить родителей, потому что это ваши мама и папа.

Все мы с вами частички большого и прекрасного Новосибирска. Это город-выскочка. Потому что за короткий промежуток времени мы достигли многого. Город молодой, транзитный, до миллиона жителей увеличился быстрее, чем Чикаго. К примеру, Иркутск намного старше Новосибирска, но отстаёт в развитии. Поэтому вы здесь самые главные ребята в этом городе-выскочке. На вас вся надежда.

– А какая из наград самая важная для вас?

– Если из спортивных, то это, конечно же, олимпийские золотые медали. Мне посчастливилось трижды подняться на высшую ступень. Четыре раза я был участником Олимпийских игр, но на последних проиграл.

Но есть ещё одно призвание, которым я горжусь – Почётный житель Новосибирска. Я когда задумываюсь об этом, больше полутора миллиона человек живет, целый сибирский фронт, а я один из почетных жителей.

– То есть вы гордитесь этим больше, чем званием Герой России?

– Я горжусь этим неимоверно. Представляете, идёшь по улице, а ты почётный житель этого города. Гордость! Это что-то более личное, патриотичное.

– Политика – это тоже борьба. А с кем или с чем вам приходится бороться сейчас?

– Когда я выходил на ковёр борцовский, сибиряки ждали от меня спортивных побед. Сейчас, когда я на так называемом парламентском ковре, россияне ожидают того же. Но не личных заслуг, а более глобальных вещей. Чтобы жизнь была организована, новые школы открывались и многое другое. Поэтому всегда, когда у вас спрашивают: «Вы сильный или слабый» выбирайте первый вариант. Только за такими людьми будущее.

«Олимпийские игры не интересные без российских спортсменов»

– А как вы видите будущее российского спорта?

– Вижу его победоносным. В том числе на международных соревнованиях. Сейчас лучше всех на этот вопрос дали ответ корейцы, которые проводили Зимние Олимпийские игры, когда нас уже отстранили и Сборной не давали выезжать. Они сказали, что без российских спортсменов, без конкуренции с ними, соревнования будут не такими яркими, а зрительский интерес угаснет.

Знаете, для чего нужен спорт высших достижений? Чтобы доказать безграничность человеческой возможности. Кто-то бежит намного быстрее, чем его предшественники, другой плывет, преодолевая все физические законы, намного быстрее...

Поэтому спорт даёт все перспективы. Вам могу сказать, что в 1952-м году прошлого века впервые, и вы должны понимать, это произошло после войны, команда выступила на Летних Олимпийских играх в Финляндии. Вот задумайтесь, кто был в составе этой команды... Всего лишь тогда прошло несколько лет после 1945 года. А когда советский человек поднял знак Победы в финале, даже судьи заплакали. Это был Яков Пункин, борец греко-римского стиля. Один из первых Олимпийских чемпионов эпохи СССР. Человек восемь концлагерей прошёл, тяжёлая судьба, и стал одним из первых олимпийцев после войны. Представляете, какое было тогда тяжёлое время? А у вас есть все перспективы сейчас. Вот вы яркие таланты, даже если в это не верите, я вас уверяю в обратном.

И в спорте у нас точно такие же яркие перспективы. У нас есть хорошая тренерская школа, широкая возможность для выбора, в смысле первоначальный отбор, детские соревнования... Система эффективная, и она приносит свои плоды.

– Какие изменения, по вашему мнению, необходимы для его развития?

– Мы должны сейчас выровнять ситуацию с престижем работы детского тренера. Вот вам, как юным корреспондентам, это может показаться чем-то сложным, но вы же понимаете, что очень важно, когда учитель тебе нравится и за ним приятно идти, то и предмет дается легче. То же самое с тренером. Надо чтобы они вели за собой. У нас есть тренеры, которые очень возрастные, но они то, что называется от Бога.

Сейчас изменить нужно только одно, чтобы было не только престижно, но и выгодно идти работать детским тренером. И тогда у каждого из вас появится дополнительный выбор.

«Писать и читать по-русски»

– Помимо спорта какие ваши хобби?

– Чтение и музыка. Некоторые книги перечитываю повторно, спустя какое-то время.

– А какие книги нам посоветовали бы прочитать?

– Считаю, что в первую очередь надо понимать историю, летопись страны, в которой ты живёшь. Только потом мы научимся гордиться страной, людьми, бескрайностью, разухабистостью. Знаете, как я читал? Ознакомишься с произведением, а потом ищешь жизнеописание автора и пытаешься сопоставить факты с его биографией.

К примеру, есть такой автор Иван Солоневич, который написал «Народную монархию». А знаете кем он был до того, как написал книгу? Борцом. Утверждал, что никакая литература не живет описанием жизни обыденной и повседневной, но каждое произведение создано для описания искажений судьбы. Поэтому читать нужно то, что сохраняет, а не разрушает.

В 14 с небольшим лет я сломал ногу и оказался на костылях. И полгода был в таком малоподвижном состоянии. Вот только там научился понимать смысл прочитанного. До этого из-под палки брал в руки книгу. Самое, мне кажется, большое для нас достижение и сложный труд, это научиться читать и понимать русских авторов. Если хотите мой совет, то начните с произведений Есенина, Высоцкого, Шукшина, Давлатова, Куприна, Достоевского, которые писали по-русски.

– А что вы называете «писать по-русски»?

– Мы же очень сложно воспринимаем жизнь. Это и есть сила русского языка.

Читать по-русски, это значит брать книгу в руки с желанием и с попыткой достичь какой-то цели.

Почему я сейчас перечитываю книгу Марии фон Бок «Воспоминание о моём отце П.А. Столыпине»? Хочу понять, как мои дети относятся к тому, что я до сих пор служу.

«Дисциплина – мать любой победы»

– Можете дать совет начинающим спортсменам?

– Ставьте перед собой маленькие задачи каждый день. К примеру, встать на пять минут раньше, лечь вовремя, не нарушать режим, не баловаться на уроках... Потому что всё, что вы делаете сейчас, пусть даже какие-то маленькие вещи, отразятся на вашем будущем.

Самое главное для юных спортсменов соблюдать распорядок дня. Ещё Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец, не проигравший ни одной битвы, говорил о том, что дисциплина — мать любой победы. Вовремя встал, пришел, присел, записал. Всё.

Выполняйте маленькие задачи и к этому добавится уверенность в себе и последуют большие достижения.

