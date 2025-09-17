Сенатор РФ, трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой России и Почётный житель Новосибирска Александр Карелин дал эксклюзивное интервью Сиб.фм. Спикер ответил на вопросы о возможности переговоров Путина и Зеленского, рассказал о перспективах развития метро в центре Сибири и о том, можно ли создать альтернативу Олимпийским играм.

— Александр Александрович, вы часто принимаете участие в патриотических мероприятиях, в том числе связанных с СВО. А за какой помощью к вам обращаются бойцы и их родные?

– Одна из наших главных задач в этом направлении — победить формализм и бюрократию, подтвердить намерение государства заботиться и защищать бойцов и их родных. Также нужно помочь адаптироваться тем, кто получил увечья. Отмечу, что после отмены советской государственности многое изменилось. Довольно трудно совместить рыночные отношения и самоотверженное служение. Военкоматы порой немного «подбуксовывают» в вопросах скорости оформления справок, получений удостоверений и прочего. Наше государство набирается опыта и отлаживает все эти процессы.

— Из-за санкций наши спортсмены изолированы от крупнейших международных соревнований. Возможно ли создание альтернативы?

– Я не верю в то, что можно создать полноценную альтернативу Олимпийским играм или чемпионатам мира. Такие соревнования, как состязания в рамках БРИКС, могут быть лишь дополнением. Что касается наших спортсменов — они продукт честной, категорически правильной конкуренции. Нужно несмотря ни на что продолжать тренировать мастерство. Как говорил заслуженный тренер по биатлону Виталий Фатьянов: «работай, и тебя заметят, работай или тебя заменят».

— Сегодня весь мир ждёт трёхсторонних переговоров – Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский. Как вы оцениваете вероятность встречи?

– Россия изначально сказала о том, что мы против блокового статуса Украины, потому что это затрагивает наши национальные стратегические интересы. И мы добиваемся, чтобы Украина оставалась нейтральной. Входите в Европейский Союз, пожалуйста, но в НАТО нельзя, потому что это угрожает нашим интересам. Конструкция территориальная не позволяет нам беззаботно к этому относиться, я бы даже сказал, безответственно. Главные требования России – это внеблоковый статус, демилитаризация, денацификация. ООН ранее ежегодно принимала резолюцию о том, что является недопустимой героизация нацистов, возрождение фашизма. Однако с 2021 по 2023 годы такой резолюции не было.

Германия, главная страна в ЕС, участвовала в инициации двух мировых войн, где Россия была ее противником. Теперь же те же силы спровоцировали ситуацию на Украине, и русские воюют с русскими, мирного урегулирования хотят не все страны Запада.

Мы же предлагаем простую историю. Гарантируйте незыблемость, примите положенное ООН право нации на самоопределение, примите процедуры, которые были пройдены жителями четырех субъектов. Сейчас, пока что, все это находится в стадии пальцев потолочных: «Может быть, когда-нибудь». Хотя лидеры России и Америки прилагают к этому все усилия, допускают компромиссы. А украинская сторона не готова к договорённостям, которые устроили бы Россию и удовлетворяли её интересам. Именно в этом и заключается драматизм сложившейся ситуации.

— 5 сентября в Новосибирске открыли станцию «Спортивная». Наряду с успехами есть и провалы, например мусорные и школьные концессии. Как не допустить подобного в будущем?

– Ряд подрядчиков оказались, мягко говоря, недееспособны. Кто-то из них сейчас под следствием, но это не упрощают саму процедуру. Мало расторгнуть договор, нужно вернуть деньги и заново отыграть торги.

Мы иногда становимся заложниками как законодательных коллизий (например, требований Федерального закона №44), так и недобросовестности подрядчиков. Какого-то линейного решения этой проблемы нет. Но нужно быть внимательней и разборчивей.

— Расскажите о перспективах развития новосибирского метро.

– К сожалению, Новосибирск утратил компетенции метростроительства. Нужных специалистов и компаний у нас не хватает.

Могу сказать, что сейчас заказан план развития Дзержинской ветки у ведущих российских институтов. Но, думаю после актуализации Генплана и завершения проектных изысканий мы к строительству новых станций приступим.