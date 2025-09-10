Новосибирский сенатор Карелин оценил вероятность переговоров Трампа, Путина и Зеленского

Знаменитый российский спортсмен и сенатор, уроженец Новосибирской области Александр Карелин дал эксклюзивное интервью изданию Сиб.фм.

Он высказался по поводу главной геополитической темы в России, а также сообщил, что думает по поводу возможных переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Россия изначально сказала о том, что мы против блокового статуса Украины, потому что это затрагивает наши национальные стратегические интересы. И мы добиваемся, чтобы Украина оставалась нейтральной. Входите в Европейский Союз, пожалуйста, но в НАТО нельзя, потому что это угрожает нашим интересам. Конструкция территориальная не позволяет нам беззаботно к этому относиться, я бы даже сказал, безответственно. Главные требования России – это внеблоковый статус, демилитаризация, денацификация», — заявил Карелин.

Сенатор обратил свое внимание на то, что ООН ранее ежегодно принимала резолюцию каждый год о том, что является недопустимой героизация нацистов, возрождение фашизма. Однако с 2021 по 2023 годы такой резолюции не было.

Карелин также напомнил, что Германия, главная страна в ЕС, участвовала в инициации двух мировых войн, где Россия была ее противников.

«Теперь же те же силы спровоцировали ситуацию на Украине, и русские воюют с русскими», — сказал Карелин.

Сенатор убежден: мирного урегулирования хотят не все страны Запада.

«Мы же предлагаем простую историю. Гарантируйте незыблемость, примите положенное ООН право нации на самоопределение, примите процедуры, которые были пройдены жителями четырех субъектов. Сейчас, пока что, все это находится в стадии пальцев потолочных: «Может быть, когда-нибудь», — так ответил Карелин по поводу возможной встречи Путина с Зеленским.

«Хотя лидер нашего государства и президент американский предлагают к этому все усилия, предлагают допустимые компромиссы, украинская сторона не готова к компромиссам, которые устроили бы Россию и удовлетворяли ее интересам», — добавил олимпийский чемпион.

По мнению политика, именно в этом и заключается драматизм сложившейся ситуации.

В этом и заключается, по словам российского политика, драматизм сложившейся ситуации.

«То, что американский президент взял на себя труд, встретился с Владимиром Владимировичем, они объяснились...Стремление Трампа к достижению мира, оно очевидно, но надо, чтобы все остальные этого захотели. Но они почему-то пока что считают себя вправе поддерживать причины [по которым Россия была вынуждена начать СВО — прим. Ред.] и стимулировать, и еще делать более контрастными эти причины",— подытожил Карелин.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский сенатор Карелин увидел проявление русского гуманизма на «Технопроме».