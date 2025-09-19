Нейросеть помогла отыскать семерых пропавших детей в Новосибирске

К системе видеонаблюдения в Новосибирской области сегодня подключено более 4000 камер, установленных в общественных местах.

Искусственный интеллект, анализирующий потоковое видео с этих камер, сыграл ключевую роль в недавней серии успешных поисков пропавших детей. Используя сложные алгоритмы распознавания лиц и аномального поведения, нейросеть смогла оперативно выявлять ситуации, представляющие потенциальную угрозу для несовершеннолетних.

В частности, система отреагировала на случаи, когда дети оказывались в опасной близости от проезжей части без присмотра взрослых, а также замечала детей, выглядящих дезориентированными или растерянными. Информация немедленно передавалась в оперативные дежурные службы МВД, которые направляли на место патрульные экипажи.

Как отмечают представители правоохранительных органов, скорость и точность работы нейросети значительно превосходят возможности человеческого наблюдения. Система способна одновременно обрабатывать огромные объемы данных, не упуская из виду детали, которые могли бы остаться незамеченными человеком. Это позволяет оперативно реагировать на происшествия и предотвращать возможные трагедии.