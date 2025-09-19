Необычные розовые яблони зацвели на набережной Новосибирска в сентябре

Цветущие деревья можно заметить в аллее энергетиков, которая была высажена в 2023 году и расположена в самом начале набережной, в районе пристани.

На Михайловской набережной, как сообщил репортер портала «Весь Искитим», зафиксировано нетипичное для осени цветение яблонь. В аллее энергетиков, появившейся здесь в 2023 году и расположенной рядом с пристанью, где швартуются теплоходы, можно наблюдать цветущие деревья.

Яблоня Недзвецкого, прибывшая в Россию из окрестностей Кашгара в Китае, у подножия Тянь-Шаня, своим видом напоминает знаменитую японскую сакуру. Русский биолог Недзвецкий во время своей поездки по Китаю обратил внимание на это удивительное дерево. Он собрал образцы для разведения сорта и передал их немецкому биологу Георгу Дику, который вырастил дерево и зарегистрировал его в каталоге под названием «Яблоня Недзвецкого».

Это дерево цветет так же обильно и красиво, как сакура, густо покрываясь розовыми цветами. Однако, в отличие от японского аналога, оно обладает повышенной устойчивостью к морозам, выдерживая температуры до -50 градусов, что очень важно для сибирского климата.

Еще одной отличительной чертой яблони Недзвецкого является ее восхитительный аромат во время цветения, который чувствуется даже сейчас, в сентябре.

Обычно яблоня Недзвецкого расцветает в мае. Но в этом году она решила порадовать яркими красками в сентябре, вероятно, из-за теплой и солнечной погоды, с почти летними температурами, которая держится в Новосибирске уже больше недели.