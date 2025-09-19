Новосибирский турагент выявила рост спроса на поездки в Китай

Накануне страна отменила визовый режим с РФ, теперь оказаться там стало проще.

Новосибирский турагент Татьяна Скорик отметила резкое увеличение интереса к путешествиям в Китай за последние семь дней. Это произошло после отмены визовых требований для граждан РФ. Данная мера будет действовать в тестовом режиме до 14 сентября 2026 года.

"Заинтересованность в поездках в Китай действительно значительно возросла. Те, кто уже оформил визы, получат свои паспорта с ними, поскольку консульский сбор был оплачен и работа консула выполнена, возврат средств в этом случае не предусмотрен", — сообщила специалист изданию "Горсайт".

Следует иметь в виду, что безвизовое пребывание в стране ограничено 30 днями.