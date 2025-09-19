Новосибирцев приглашают на акцию Акция «Монетная неделя»

Обменивать монетки будут в 56 точках города, в разных районах.

В России 22 сентября начинается акция под названием "Монетная неделя". Жители Новосибирска также смогут принять участие, обменивая накопившуюся мелочь на бумажные деньги. Мы расскажем о местах, где будет проходить прием монет.

В течение этой кампании любой человек сможет обменять свои монеты различного достоинства на банкноты, соответствующие общей сумме сданных монет, или же приобрести памятную монету. В качестве памятной предложат монету "Смоленская" номиналом 10 рублей (биметаллическую), входящую в серию "Российская Федерация".

Основная задача акции – вернуть в экономический оборот монеты, которые сейчас просто лежат без дела у населения. Центробанк сообщает, что в ходе предыдущей "Монетной недели", проходившей с 7 по 19 апреля, было собрано приблизительно 51 миллион монет на общую сумму около 242 миллионов рублей.