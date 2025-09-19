Патриотическую карту создали в Новосибирской области

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий презентовали патриотическую карту. Разработчиком карты стал студент четвертого курса Артем Москвин, научным руководителем выступила кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики Людмила Радченко.

Работа над патриотической картой Новосибирской области длилась десять месяцев. Концепция разрабатывалась на основе карты 1970-х годов, на которой были нанесены все пионерские организации СССР. Спустя полвека на новой карте разработчик отобразил современные патриотические детские и юношеские объединения, которые действуют в городах, деревнях и селах Новосибирской области. Среди них – «Движение Первых», «Юнармия», региональные военно-патриотические клубы и другие. Также на карте нанесены Центры тестирования ГТО, памятники защитникам Отечества, и перечислены патриотические праздники.

Карта предназначена для широкого круга пользователей: школьников, студентов СПО и вузов, педагогов и родительского сообщества, гостей региона. На ней указаны адреса в населенных пунктах, где есть патриотические детские и юношеские объединения.

– Молодежная политика в СГУГиТ рассматривается как неотъемлемая составная часть образовательного процесса, способствующая становлению и развитию патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного молодого поколения.В 2023 году наш вуз по эффективности воспитательной работы был первым в Сибирском федеральном округе, в прошлом году – вошел в тройку лучших. Так как СГУГиТ специализируется на геопространственных технологиях, мы решили визуализировать то, как Новосибирская область встроена в молодежную политику России. И мы видим на этой карте, наш регион на уровне страны занимает одно из лидирующих положений, в каждом районе Новосибирской области есть патриотические объединения, – отметила исполняющая обязанности ректора СГУГиТ Светлана Сергеевна Янкелевич.