Первую операцию тромбоэкстрации провели в региональном сосудистом центре ГКБ № 34 в рамках нацпроекта

Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» при поддержке регионального Правительства сегодня открыты и работают девять региональных сосудистых центров (РСЦ). И сосудистый центр ГКБ № 34 стал шестым из них, в котором освоили операцию тромбоэкстракции: «За несколько лет высокотехнологичная медицинская помощь при лечении сосудистых катастроф стала намного доступнее жителям Новосибирской области. В новом нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь реализация этого важнейшего направления – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжается».

У пациентки регионального сосудистого центра ГКБ № 34 Лидии Тимофеевой – занятие с психологом, один из элементов реабилитации. Ей нужно сложить из кубиков тот же рисунок, что на карточках. Это тренировка и когнитивных функций, и мелкой моторики. Обе руки сейчас, после операции и реабилитации работают одинаково хорошо, и понять, какая была парализована из-за инсульта, очень сложно.

Главный врач ГКБ № 34 Ярослав Фролов рассказывает, что в рентген-операционной с момента открытия РСЦ провели более 700 коронарографий и 436 стентирований сосудов сердца при инфарктах. А нейрохирургическая операция стала первой. И сразу с отличным результатом. «Мы полностью готовы поставить такие высокотехнологичные операции на поток. То есть шанс на жизнь, причем полноценную жизнь, получат пациенты, у которых раньше был бы полушарный инсульт, когда половина головного мозга была бы подвергнута негативному воздействию и, соответственно, мы бы потеряли данного пациента либо это был бы глубокий тяжёлый инвалид», – говорит главный врач больницы.