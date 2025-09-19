Сибиряки могут выиграть умную колонку на «Городской волне»

С 15 сентября стартовал осенний розыгрыш от радиостанции «Городская волна» (101.4 FM) и медиахолдинга «СибфмГрупп». Акция призвана подарить горожанам хорошее настроение и помочь справиться с осенней хандрой.

Для участия в конкурсе необходимо загрузить осеннее фото на сайт sib.fm. Победитель будет определяться по количеству лайков под фотографиями. Каждую пятницу в 17:00 организаторы будут выбирать одного финалиста, который получит промежуточные призы от партнеров акции.

Первый финалист будет объявлен уже сегодня и получит набор из 20 коробок круп от ООО «Первая Крупяная Компания». Когда дело касается вашего здоровья и вкуса, выбирайте — крупы ПАССИМ. Главный победитель, который станет обладателем умной колонки от генерального партнера проекта — жилого комплекса «Счастливый квартал» (застройщик СЗ «Камея»), будет определен 10 октября среди всех трех финалистов.

Генеральный партнер проекта: жилой комплекс «Счастливый квартал», застройщик — СЗ «Камея», с более чем 35-летним опытом надежности.

Партнеры проекта: многопрофильный медицинский центр «Клиника доктора Рогажинскас», частная школа с углублённым изучением IT и английского языка TOP IT SCHOOL.

Успей принять участие – возможно, счастливчиком станешь ТЫ!

Сроки проведения акции: с 15.09.2025 по 10.10.2025.

Подробности об организаторе, правилах, количестве призов и порядке их получения можно найти на сайте sib.fm.

