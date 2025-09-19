Слуцкий рассказал о поездке в «Хилокское гетто» с мигрантами в Новосибирске

Политик отметил низкий уровень санитарии, «хамство, аморальное поведение».

На встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями думских фракций глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от посещения микрорайона на окраине Новосибирска, известного как «Хилокское гетто» — места компактного проживания мигрантов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Слуцкого, жители сами дали такое название этой территории в Ленинском районе Новосибирска. Он акцентировал внимание на неудовлетворительном санитарном состоянии, грубости и недостойном поведении, наблюдаемых в этом районе, подчеркнув, что вопрос миграции является одним из наиболее важных для населения.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя ситуацию, заметил, что подобные проблемы не повсеместны, но особенно остро ощущаются в центральной части России, в крупных агломерациях, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Неофициальное название «Хилокское гетто» закрепилось за районом в Новосибирске, расположенном вблизи улиц Хилокской и Малыгина, рядом с овощным рынком, кладбищем и полигоном ТБО. Местные СМИ неоднократно сообщали об экологических и социальных проблемах этого района, включая нелегальную торговлю и последствия высокой концентрации мигрантов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Путин поддержал инициативу по привлечению ветеранов СВО к работе в органах МВД, в том числе в сфере миграционного контроля. Президент призвал федеральные и региональные власти обратить внимание на существующие проблемы в области миграционной политики и не оставлять их без решения.