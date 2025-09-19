82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 11:45
пробки
4/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 11:45
пробки
4/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
сегодня 09:37
общество

Со стройплощадки сквера в Академгородке Новосибирска похитили инструменты

Фото: pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В ночь с 17 на 18 сентября со стройплощадки сквера, находящегося на улице Демакова в нижней части Академгородка, было совершено хищение имущества.

Как сообщил «Академ.Инфо» один из местных жителей, ставший свидетелем происшествия, неизвестные лица незаконно проникли на охраняемую территорию и совершили кражу из времянки строителей, украв оборудование.

Эта информация была официально подтверждена пресс-центром Главного управления МВД по Новосибирской области в ответ на запрос редакции «Академ.Инфо». Информация о правонарушении поступила в отделение полиции Советского района.

На место инцидента немедленно выехала оперативно-следственная группа. По словам представителя пресс-службы, в настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление.

Стоит напомнить, что работы по благоустройству сквера в нижней зоне Академгородка начались в первом месяце лета текущего года и будут проходить в два этапа в течение 2025 и 2026 годов. Сквер будет расположен между улицами Демакова, Российской и Полевой. На время проведения строительных работ территория огорожена.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.