Со стройплощадки сквера в Академгородке Новосибирска похитили инструменты

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В ночь с 17 на 18 сентября со стройплощадки сквера, находящегося на улице Демакова в нижней части Академгородка, было совершено хищение имущества.

Как сообщил «Академ.Инфо» один из местных жителей, ставший свидетелем происшествия, неизвестные лица незаконно проникли на охраняемую территорию и совершили кражу из времянки строителей, украв оборудование.

Эта информация была официально подтверждена пресс-центром Главного управления МВД по Новосибирской области в ответ на запрос редакции «Академ.Инфо». Информация о правонарушении поступила в отделение полиции Советского района.

На место инцидента немедленно выехала оперативно-следственная группа. По словам представителя пресс-службы, в настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление.

Стоит напомнить, что работы по благоустройству сквера в нижней зоне Академгородка начались в первом месяце лета текущего года и будут проходить в два этапа в течение 2025 и 2026 годов. Сквер будет расположен между улицами Демакова, Российской и Полевой. На время проведения строительных работ территория огорожена.