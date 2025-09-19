Сотрудницу минстроя Новосибирской области Колмакову будут судить за взятку

Предполагается, что взятка предназначалась за ускоренное рассмотрение конкурсной документации и продвижение интересов компании в сфере строительства.

Сотрудница министерства строительства Новосибирской области Ольга Колмакова обвиняется в получении взятки в виде имущества и услуг от руководителя строительной компании в период 2022-2023 гг.

Взятка предназначалась за ускоренное рассмотрение конкурсной документации и продвижение интересов компании в сфере строительства. На имущество обвиняемой наложен арест на сумму 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Ольгу Колмакову задержали 9 сентября прошлого года.