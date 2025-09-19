82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 11:45
пробки
4/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 11:45
пробки
4/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
сегодня 10:57
общество

Старое кладбище с могилами купцов восстанавливают в Новосибирской области

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Там похоронены основатели города, купцы, заслуженные учителя и другие.

В Куйбышеве Новосибирской области жители восстанавливают 200-летнее Каинское кладбище, где похоронены основатели города, купцы и заслуженные деятели. Некрополь долгое время был заброшен и официально считается бесхозным. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Краеведы обнаружили надгробие 1863 года и следы четырех кладбищ: католического, мусульманского, еврейского и воинского, часть которых была утрачена при расширении железной дороги. Инициативная группа «Каинское братство» восстанавливает кладбище своими силами, начиная с беседки купца Волкова.

Ранее на кладбище находилась мраморная комната, элементы которой сохранились. По словам местных жителей, на кладбище похоронены значимые люди, такие как Венедикт Ерофеев, основатель винокуренного завода. «Каинское братство» планирует продолжать восстановление захоронений и создать музей под открытым небом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.