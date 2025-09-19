Старое кладбище с могилами купцов восстанавливают в Новосибирской области

Там похоронены основатели города, купцы, заслуженные учителя и другие.

В Куйбышеве Новосибирской области жители восстанавливают 200-летнее Каинское кладбище, где похоронены основатели города, купцы и заслуженные деятели. Некрополь долгое время был заброшен и официально считается бесхозным. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Краеведы обнаружили надгробие 1863 года и следы четырех кладбищ: католического, мусульманского, еврейского и воинского, часть которых была утрачена при расширении железной дороги. Инициативная группа «Каинское братство» восстанавливает кладбище своими силами, начиная с беседки купца Волкова.

Ранее на кладбище находилась мраморная комната, элементы которой сохранились. По словам местных жителей, на кладбище похоронены значимые люди, такие как Венедикт Ерофеев, основатель винокуренного завода. «Каинское братство» планирует продолжать восстановление захоронений и создать музей под открытым небом.