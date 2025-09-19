В Искитимской ЦРБ НСО открыли 15 эндокринологических коек

Раньше в отделении было всего 4–5 коек такого профиля, и этого не хватало.

В Искитимской ЦРБ открыли 15 эндокринологических коек (5 для тяжелых больных, 10 для стабильных пациентов) в терапевтическом корпусе. Ранее было всего 4-5 коек. С 1 сентября начала работу врач-эндокринолог Мария Кожина. Пациенты получают лечение и обучение (например, в «Школах диабета»). Расширение коечного фонда повысит качество медицинской помощи, ускорит получение терапии и снизит нагрузку на терапевтов.

Открытие эндокринологического отделения стало важным шагом в улучшении доступности специализированной медицинской помощи для жителей Искитимского района. Ранее ограниченное количество коек создавало значительные трудности для пациентов, нуждающихся в стационарном лечении эндокринных заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения. Теперь, благодаря расширению коечного фонда, больше пациентов смогут своевременно получать необходимую терапию и квалифицированную помощь.