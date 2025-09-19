В Новосибирске из-за закрытия движения трамваев поменяют два маршрута

Это связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях, пассажирам стоит быть внимательными.

Новосибирские власти информируют о приостановке трамвайного движения по Демьяновской улице в Ленинском районе до утра 22 сентября. Данное ограничение связано с необходимостью проведения запланированных ремонтных работ на трамвайных путях, о чем сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 19 по 21 сентября трамвайный маршрут № 8 временно не будет функционировать. Вместо него организованы альтернативные маршруты:

№10 – курсирует между конечными остановками «Бугринская роща» и «Юго-Западный ж/м», проходя по улицам Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковская, Троллейная, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховская, Связистов;

№18 – соединяет микрорайон «Чистая Слобода» с Советским шоссе, следуя по улицам Титова, Троллейная, Широкая, Ватутина, Котовского, Блюхера, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова.

По статистике, за первые восемь месяцев текущего года новосибирские трамваи обслужили 16,23 миллиона пассажиров, а троллейбусы – 37,98 миллиона. Среди видов общественного транспорта города, трамваи и троллейбусы занимают соответственно третью и четвертую позиции по количеству перевезенных пассажиров. Лидируют автобусы с 67,02 миллионами пассажиров, на втором месте – метрополитен с 52,1 миллионами. Маршрутные такси замыкают пятерку с 13,77 миллионами пассажиров.