В Новосибирске врачи провели первую операцию по тромбоэкстракции

В региональном сосудистом центре городской клинической больницы № 34 Новосибирска успешно провели первую операцию тромбоэкстрации.

Эта высокотехнологичная методика открывает новые возможности для спасения пациентов, переносящих наиболее тяжелые формы ишемического инсульта.

По словам главного врача медучреждения Ярослава Фролова, теперь такие операции готовы ставить на поток. Это дает шанс на полноценную жизнь пациентам, у которых ранее был бы диагностирован обширный полушарный инсульт. Раньше подобные случаи либо заканчивались летальным исходом, либо приводили к глубокой инвалидности, тогда как теперь врачи могут предотвратить катастрофическое повреждение половины головного мозга.

Ранее основным методом лечения ишемического инсульта был тромболизис — медикаментозное растворение тромба. Этот способ эффективен при закупорке мелких сосудов, однако восстановить кровоток в крупной артерии с помощью лекарств крайне сложно. Новая механическая процедура позволяет непосредственно извлечь тромб, что является принципиально новым уровнем помощи.