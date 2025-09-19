82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 20:27
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 20:27
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 83.17 | eur 98.97
сегодня 18:05
общество

В Новосибирске врачи провели первую операцию по тромбоэкстракции

Фото: Официальный канал министерства здравоохранения НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

В региональном сосудистом центре городской клинической больницы № 34 Новосибирска успешно провели первую операцию тромбоэкстрации.

Эта высокотехнологичная методика открывает новые возможности для спасения пациентов, переносящих наиболее тяжелые формы ишемического инсульта.

По словам главного врача медучреждения Ярослава Фролова, теперь такие операции готовы ставить на поток. Это дает шанс на полноценную жизнь пациентам, у которых ранее был бы диагностирован обширный полушарный инсульт. Раньше подобные случаи либо заканчивались летальным исходом, либо приводили к глубокой инвалидности, тогда как теперь врачи могут предотвратить катастрофическое повреждение половины головного мозга.

Ранее основным методом лечения ишемического инсульта был тромболизис — медикаментозное растворение тромба. Этот способ эффективен при закупорке мелких сосудов, однако восстановить кровоток в крупной артерии с помощью лекарств крайне сложно. Новая механическая процедура позволяет непосредственно извлечь тромб, что является принципиально новым уровнем помощи.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.