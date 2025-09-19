В Новосибирскую область привезли почти миллион отечественных вакцин от гриппа

В Новосибирскую область поступила крупная партия отечественных вакцин от гриппа – 912 470 доз, о чем сообщили в пресс-службе регионального Минздрава 19 сентября.

В связи с окончанием лета и началом сезона заболеваемости ОРВИ, актуальность вакцинации возрастает.

За прошедшую неделю ОРВИ заразились 24 379 жителей региона, случаев гриппа пока не зарегистрировано. Однако, грипп считается более опасным заболеванием, так как может приводить к тяжелым пневмониям и даже летальному исходу.

Основным методом профилактики гриппа является вакцинация, обеспечивающая формирование иммунитета. В Новосибирской области планируется привить не менее 60% населения, что составляет 1 677 000 человек.

В Минздраве отметили, что в регионы России поставлено уже 55 миллионов доз отечественных вакцин от гриппа, а в Новосибирскую область поступило 912 470 доз. Все препараты прошли клинические испытания и доказали свою эффективность. На данный момент в России привито уже 10 миллионов человек, а в Новосибирской области вакцинировано 392 422 человека (23,4% от плана), в том числе 248 902 взрослых и 143 520 детей.